Кому нужен Кокорин? Итальянские мифы и российская реальность
29-летнего форварда «Спартака» в России продолжают сватать в серию А. Разбираемся, почему это происходит.
29-летнего форварда «Спартака» в России продолжают сватать в серию А. Разбираемся, почему это происходит.
Трудно искать черную кошку в темной комнате. Особенно если ее там нет. Это я про красивую легенду о якобы не стихающем с годами интересе клубов серии А к Александру Кокорину.
Сейчас в Италии, где трансферное зимнее окно открыто до 1 февраля включительно, традиционно царит разгул новостей и слухов про возможные и невозможные переходы. Из каждого утюга можно услышать самые разные фамилии игроков из любого уголка земного шара. La Gazzettа dello Sport почти ежедневно публикует целый разворот с информацией о каждой команде и ее потенциальных новичках, а Sky Sport Italia ежевечерне выпускает передачу, посвященную трансферaм. И я каждый день искренне пытаюсь найти в этом потоке информации хоть
Правда, мы хорошо помним, что неповторимая Ольга Смородская учила: «Трансферы любят тишину». Так, может быть, трансфер Кокорина таинственно зреет и прорастает в недрах серии А в кругах всезнающих агентов и спортивных директоров? Пришлось нырнуть в эти недра, где за последние два с хвостиком десятка лет у меня накопилось немало хороших и разных знакомых. И, о чудо, вот
Выяснилось, что на итальянском рынке существует целый букет агентов и посредников, которые всерьез пытались (или обозначали попытку) в прошлом году или пытаются (хотя бы на словах) сейчас пристроить его в местные клубы.
Букет этот довольно пестрый и смешанный. В нем присутствует одна нашумевшая дама, появившаяся в Петербурге при Роберто Манчини (и исчезнувшая вместе с ним), о которой до сих пор с содроганием вспоминают в «Зените». В этом букете сын Фабио Капелло Пьерфилиппо, там же Давиде Липпи — сын, как легко догадаться, другого знаменитого итальянского тренера. В этой же разношерстной компании мелькают и люди, которые плотно общались с хорошо нам известным Массимо Каррерой по время его работы в «Спартаке». Короче говоря, список «друзей» Кокорина достаточно широк, вот только интерес этот односторонний. В том смысле, что Кокорина все по отдельности готовы предлагать чуть ли не всем подряд, но ни один из клубов серии А до сих пор взаимной конкретной заинтересованности так и не проявил — вопреки звучавшим в России прогнозам.
Почему? Причин тому много. При неоспоримом таланте Александра против него играют и отсутствие игровой практики, и его возраст, и непонятная ситуация с травмами, и непомерная зарплата, и известные всем похождения, и то, что в серии А Кокорин считался бы легионером. Еще против него играет именно то, что клубы серии А так и не могут понять: кто же на самом деле эксклюзивно представляет интересы игрока? А когда у здешних клубов появляется стойкое ощущение, что того или иного игрока, каким был он ни был талантливым, представляют (или якобы представляют) все подряд, вероятность серьезной сделки автоматически падает ниже плинтуса.
Учитывая, что вокруг Александра явно крутится много разных людей и каждый пытается, видимо, рассказать о своих преимуществах, удивляться появлению слухов в российских СМИ не приходится: свою собственную активность легко выдать несведущему человеку за активность клубов серии А.
Если
Вот почему легенда Кокорина имени Фабио Капелло и остается именно легендой. Ну, а если вдруг выяснится, что я не прав и что Кокорина купит или даже хотя бы возьмет в аренду клуб серии А или клуб «Монца», недавно подписавший мятежного и неуправляемого Марио Балотелли, будет очень любопытно на это посмотреть. И я непременно признаюсь тогда, что плохо искал черную кошку в темной комнате.
Георгий Кудинов