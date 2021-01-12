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21:28 (мск), источник: ТАСС

Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» в четверг

ТАСС, 12 января. Нидерландский футбольный клуб ПСВ достиг договоренности с российским «Спартаком» по трансферу полузащитника Йоррита Хендрикса. Об этом сообщает пресс-служба ПСВ.

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Источник: AP 2020

О достижении договоренности между клубами о трансфере игрока ТАСС ранее сообщал директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов. После выполнения формальностей и прохождения медобследования 25-летний футболист подпишет контракт со «Спартаком».

«В жизни всегда наступает время уходить, я очень много времени провел в ПСВ и горжусь этим, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я настоящий игрок ПСВ и всегда буду тепло относиться к клубу, его сотрудникам и болельщикам. Именно с этой мыслью я ухожу. Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жесткой конкуренции», — приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.

Хендрикс выступал за взрослую команду ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых результативными действиями он не отметился.

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