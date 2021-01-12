Хендрикс пройдет медобследование в «Спартаке» в четверг

«В жизни всегда наступает время уходить, я очень много времени провел в ПСВ и горжусь этим, у меня останется много прекрасных воспоминаний. Я настоящий игрок ПСВ и всегда буду тепло относиться к клубу, его сотрудникам и болельщикам. Именно с этой мыслью я ухожу. Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жесткой конкуренции», — приводит слова Хендрикса пресс-служба ПСВ.