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14:21 (мск), источник: ТАСС

Инициативы РФС и новые старые лица в клубах. Что происходит в нашем футболе в межсезонье

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Первый официальный матч с участием российского футбольного клуба в 2021 году состоится не раньше 18 февраля, но, несмотря на это, самый популярный вид спорта в стране продолжает давать поводы для обсуждений.

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Источник: AFP 2020

В понедельник служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС о том, что руководство организации обсуждает с Министерством спорта РФ и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) возможность первоочередной вакцинации игроков мужской, женской и молодежных сборных России, а также членов тренерско-административных штабов команд.

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В союзе рассчитывают провести вакцинацию футболистов в ближайшее время, до конца перерыва в соревнованиях, поскольку уже в ближайшее время они будут принимать участие в важных матчах — сборная России под руководством Станислава Черчесова в конце марта сыграет три матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре, а молодежная сборная страны, которая впервые с 2013 года завоевала право сыграть на чемпионате Европы в своей возрастной группе, в эти же сроки встретится на групповом этапе турнира с командами Исландии, Франции и Дании. Женская сборная России, тренером которой в конце 2020 года стал Юрий Красножан, в апреле сыграет в стыковых матчах за право выступить в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года — противник определится 5 марта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ), руководство лиги обсуждало с клубами возможность добровольной вакцинации от коронавируса. «Решение о необходимости и сроках вакцинации в любом случае принимается медицинскими штабами каждого из клубов», — отметили в РПЛ на запрос ТАСС, также добавив, что премьер-лига готова оказать содействие клубам в данном вопросе. При этом первые официальные матчи с участием клубов РПЛ на внутренней арене состоятся 20—22 февраля, а игры первого после зимней паузы, 20-го тура чемпионата России запланированы на 26—28 февраля.

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Первые в Европе

Тема заботы о здоровье футболистов нашла развитие во вторник — в этот день состоялось совместное совещание руководства РПЛ и медицинского комитета РФС, на котором обсуждалась инициатива Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) о введении дополнительной замены в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Глава медицинского комитета РФС, врач сборной России Эдуард Безуглов в разговоре с ТАСС отметил, что чемпионат России может стать первым клубным соревнованием в Европе, в котором у тренеров команд появится такая возможность.

«В ближайшее время РФС предложит всем заинтересованным сторонам варианты, будет обсуждение после того, как будет получено консолидированное мнение. Но, думаю, до возобновления чемпионата, в регламент будут внесены поправки, и мы будем первыми в Европе, кто внесет их в регламент», — сказал Безуглов ТАСС.

Команда
Динамо

Опыт работы в РПЛ приветствуется

12 января московское «Динамо», которое после 19 туров чемпионата России отстает от идущего первым «Зенита» на 11 очков, объявило о назначении на пост генерального директора бело-голубых бывшего исполнительного директора петербургского клуба Павла Пивоварова. При этом Юрий Белкин, который ранее занимал этот пост, стал президентом «Динамо».

Председатель совета директоров московского клуба Юрий Соловьев назвал приход в клуб Пивоварова очевидным усилением. «Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление; в том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития “Динамо” как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба», — отметил Соловьев в комментарии клубной пресс-службе.

Команда
Локомотив

В этот же день московский «Локомотив» объявил о возвращении в клуб бывшего капитана команды Александра Самедова. Выступавший за железнодорожников на протяжении девяти сезонов и завершивший профессиональную карьеру в 2019 году бывший полузащитник сборной России стал старшим селекционером столичного клуба по молодежному футболу. «В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, команды игроков не старше 19 лет и “Казанки”. Это очень интересная и амбициозная задача, в “Локомотиве” есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов», — сказал он клубной пресс-службе.

В разговоре с ТАСС Самедов отметил, что приглашение занять этот пост поступило ему уже в 2021 году, но отметил, что он согласился на него с удовольствием. «Заниматься с молодежью — большая ответственность! Основная задача — довести до основного состава как можно больше игроков», — добавил он, не став уточнять, на какой срок заключен его контракт с «Локомотивом».

Команда
Спартак

Голландский рынок «Спартака»

Трансферное окно в Европе открылось недавно, но главным ньюсмейкером в этом направлении, несмотря ни на что, является московский «Спартак». В конце прошлой недели красно-белые договорились с нидерландским ПСВ о переходе в клуб полузащитника Йоррита Хендрикса. 12 января клуб из Эйндховена на официальном сайте объявил об уходе 25-летнего игрока в «Спартак». «Я с нетерпением жду начала нового приключения в ведущем клубе в условиях жесткой конкуренции», — отметил игрок в комментарии пресс-службе ПСВ.

Параллельно с этим в «Спартак» может перейти еще один голландский футболист, игрок амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промес, чей контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. 29-летний игрок уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, после чего провел один сезон в испанской «Севилье» и вернулся на родину. В конце 2020 года футболист был арестован по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле того же года, когда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в ногу. Адвокат игрока Манон Алмоес заявила, что ее клиент не мог участвовать в данном инциденте, поскольку в тот момент его там не было.

Так или иначе, вопрос о возможном возвращении Промеса в «Спартак» обсуждается в российской и нидерландской прессе. При этом агент футболиста Эрсин Акан на запрос ТАСС о возможном переходе его клиента в российский клуб воздержался от комментариев.

Не менее насыщенной является селекционная жизнь ЦСКА. В начале недели журналист телеканала Sportitalia Джанлуиджи Лонгари сообщил о том, что бразильский полузащитник французской «Ниццы» Данило, несмотря на интерес со стороны итальянских клубов, согласовал условия личного контракта с армейским клубом. При этом в пресс-службе агентства, которое ведет дела 24-летнего южноамериканца, так прокомментировали эти сообщения в ответ на запрос ТАСС: «Здесь нечего комментировать! Мы понятия не имеем, откуда берутся такие новости».

Согласно информации зарубежной прессы, из ЦСКА на правах аренды может уйти аргентинский нападающий Адольфо Гайч. 21-летний южноамериканец перешел в российский клуб летом 2020 года и в 18 матчах за армейцев сумел забить один гол и отдать одну результативную передачу. В числе клубов, которые заинтересованы в форварде, называются аргентинский «Бока Хуниорс» и турецкий «Трабзонспор». Несмотря на это агент игрока Пабло Каро сообщил ТАСС, что Гайч в ближайшие дни присоединится к ЦСКА на сборах в испанском Кампоаморе.

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