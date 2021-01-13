«По условиям не меньше, чем в “Астане”». Шомко рассказал, как появился вариант с «Ротором» и с кем в КПЛ вел переговоры

Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал свой переход в российский «Ротор», а также рассказал, кто ему звонил после трансфера в команду из Волгограда.

— Дмитрий, когда появился вариант с «Ротором»?

— Вариант с этим клубом появился сразу же после завершения чемпионата Казахстана. Представители «Ротора» связались с моим агентом Дмитрием Агеевым, и мы уже совместно с ним принимали решение.

— Тот факт, что туда вместе с вами едут Маевский и Щеткин, помог сделать выбор в пользу команды из Волгограда и уйти из «Астаны»?

Команда Ротор

— То, что мы вновь вместе будем играть в одной команде, — это, конечно, очень хорошо. Быстрей пройдет процесс адаптации в команде, однако, если бы не было наших пацанов рядом, на мой взгляд, я бы все равно поехал в Россию. Ведь это возможность попробовать свои силы на новом уровне.

— Ранее клубы РПЛ уже интересовались вами. «Урал», «Ахмат» — кто-то из этих команд действительно вел переговоры с вашим представителем?

— Этот вопрос правильней будет адресовать моему агенту, нежели мне. Давайте оставлю это без комментариев по одной простой причине: потому что я — игрок «Ротора».

— Насколько верна информация, согласно которой в сравнении с «Астаной» в «Роторе» будут заметно ниже финансовые условия?

— Я вам скажу так: по условиям не меньше, чем в «Астане».

— Знаю, что вы разговаривали с Владимиром Нидергаусом, который считается легендой «Ротора». Советовались с ним перед тем, как перейти в этот клуб?

— Да, Владимир Викторович мне лично позвонил, за что я ему благодарен. Он пожелал мне и ребятам проявить себя с лучшей стороны, так как казахи оставили о себе очень хорошее впечатление в Волгограде.

— После вашего ухода из «Астаны» «Тобол» действительно хотел видеть вас в своем расположении?

— Вы все знаете мое отношение к Григорию Константиновичу (Бабаяну — прим. Vesti.kz). Он как тренер многое сделал для меня. Могу сказать так: интерес был, но не более. При всем уважении к «Тоболу», для меня было очень важно поехать в российский клуб.

— Вопрос о сборной. Добавляет ли вам стимула проявить себя в более престижном чемпионате ваше отсутствие в национальной команде в прошлом году при Михале Билеке?

— Всегда говорил и буду говорить, что сборная — это высшая точка в карьере игрока. Играть за свою родину, Казахстан, для меня было и будет огромной честью. Буду рад, если снова получу вызов в сборную. Приложу максимум усилий, чтобы сделать это.