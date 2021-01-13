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15:21 (мск), источник: Vesti.kz

«У нас таких — половина академии». Российский агент рассказал, кто из ЦСКА не хотел трансфера Зайнутдинова

Казахстанец стал самым эффективным новичком московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Российский агент Тимур Гурцкая высказался о трансферной кампании ЦСКА и в частности раскрыл некоторые детали перехода Бахтиера Зайнутдинова. Он отметил, что глава отдела селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян был против подписания полузащитника сборной Казахстана.

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«Я знаю точно, что Мовсесьян не хотел подписывать Зайнутдинова, а это лучшее приобретение клуба в трансферное окно. Он сказал: “Таких Зайнутдиновых у нас — половина академии”. Он сказал это про большого игрока, который теперь один из самых лакомых игроков в Европе. И он отказывался от него за небольшие деньги», — заявил Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».

Напомним, что Зайнутдинов перешел из «Ростова» в ЦСКА прошлым летом. По информации нескольких источников, на сделке лично настаивал главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.

По данным российских СМИ, трансфер игрока обошелся московскому клубу в два миллиона евро. За ЦСКА хавбек провел 14 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, а также шесть игр в рамках группового этапа Лиги Европы.

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