«У нас таких — половина академии». Российский агент рассказал, кто из ЦСКА не хотел трансфера Зайнутдинова

«Я знаю точно, что Мовсесьян не хотел подписывать Зайнутдинова, а это лучшее приобретение клуба в трансферное окно. Он сказал: “Таких Зайнутдиновых у нас — половина академии”. Он сказал это про большого игрока, который теперь один из самых лакомых игроков в Европе. И он отказывался от него за небольшие деньги», — заявил Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Футбольный Биги».