«У нас таких — половина академии». Российский агент рассказал, кто из ЦСКА не хотел трансфера Зайнутдинова
Казахстанец стал самым эффективным новичком московского клуба.
Казахстанец стал самым эффективным новичком московского клуба.
Российский агент Тимур Гурцкая высказался о трансферной кампании ЦСКА и в частности раскрыл некоторые детали перехода Бахтиера Зайнутдинова. Он отметил, что глава отдела селекции ЦСКА Андрей Мовсесьян был против подписания полузащитника сборной Казахстана.
«Я знаю точно, что Мовсесьян не хотел подписывать Зайнутдинова, а это лучшее приобретение клуба в трансферное окно. Он сказал: “Таких Зайнутдиновых у нас — половина академии”. Он сказал это про большого игрока, который теперь один из самых лакомых игроков в Европе. И он отказывался от него за небольшие деньги», — заявил Гурцкая в интервью
Напомним, что Зайнутдинов перешел из «Ростова» в ЦСКА прошлым летом. По информации нескольких источников, на сделке лично настаивал главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко.
По данным российских СМИ, трансфер игрока обошелся московскому клубу в два миллиона евро. За ЦСКА хавбек провел 14 матчей в нынешнем сезоне РПЛ, а также шесть игр в рамках группового этапа Лиги Европы.