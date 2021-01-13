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18:19 (мск), источник: ТАСС

Футболист Хендрикс пройдет медицинское обследование в «Спартаке» 16 января

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник Йоррит Хендрикс пройдет медицинское обследование в московском футбольном клубе «Спартак» 16 января. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.

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Источник: AP 2020
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Ранее Фетисов сообщал о достижении договоренности между «Спартаком» и нидерландским ПСВ о трансфере 25-летнего игрока. Во вторник пресс-служба ПСВ проинформировала о том, что футболист пройдет медицинский осмотр в «Спартаке» 14 января.

«Хендрикс станет игроком “Спартака” в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — сказал Фетисов.

Хендрикс выступал за взрослую команду ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

В 2016 году Хендрикс провел один матч за сборную Нидерландов.

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