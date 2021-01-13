Футболист Хендрикс пройдет медицинское обследование в «Спартаке» 16 января

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Ранее Фетисов сообщал о достижении договоренности между «Спартаком» и нидерландским ПСВ о трансфере 25-летнего игрока. Во вторник пресс-служба ПСВ проинформировала о том, что футболист пройдет медицинский осмотр в «Спартаке» 14 января.

«Хендрикс станет игроком “Спартака” в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — сказал Фетисов.

Хендрикс выступал за взрослую команду ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.