«Ротор» арендует хавбека португальского «Насьоналя» Арабидзе

«Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по чемпионату Украины. Когда он был главным тренером киевского “Динамо”, я играл в резервной команде донецкого “Шахтера”. Договор также предусматривает выкуп моего трансфера», — приводит слова Арабидзе РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.