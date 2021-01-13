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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» арендует хавбека португальского «Насьоналя» Арабидзе

Полузащитник «Насьоналя» Гиорги Арабидзе рассказал, что проведет остаток сезона в «Роторе».

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Источник: РИА "Новости"
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«Я уже подписал контракт с волгоградской командой. Главный тренер Александр Хацкевич знает меня по чемпионату Украины. Когда он был главным тренером киевского “Динамо”, я играл в резервной команде донецкого “Шахтера”. Договор также предусматривает выкуп моего трансфера», — приводит слова Арабидзе РИА Новости со ссылкой на грузинский Первый канал.

Арабидзе с 2015 по 2018 год выступал за донецкий «Шахтер», после чего перешел в «Насьональ». В текущем сезоне 22-летний грузин не смог попасть в заявку команды и занимался индивидуально на протяжении последнего полгода.

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