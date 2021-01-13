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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» заключил контракт с форвардом сборной Румынии

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о трансфере нападающего клуба «Вииторул» и сборной Румынии Габриэля Янку.

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Источник: РИА "Новости"
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Контракт 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.

«Футболист прибыл в расположение клуба, прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку. Клуб в течение определённого времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную. Я приветствую нашего новичка, желаю ему удачи и говорю: «Добро пожаловать в «Ахмат!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Янку принял участие в 9 матчах чемпионата Румынии и забил 4 гола. В сезоне-2019/2020 Янку стал лучшим бомбардиром турнира, забив 18 голов.

Грозненский «Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).

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