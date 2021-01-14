Источник: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий покидает клуб, сообщает
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий покидает клуб, сообщает
По данным источника, он уйдет уже этой зимой. Указано, что он принял такое решение
Ранее тренерский штаб московских армейцев покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Главный тренер Виктор Гончаренко при этом сохранил свой пост.
Московские армейцы занимают второе место в чемпионате страны, имея в активе 37 очков в 19 матчах.