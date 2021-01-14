Озвучена зарплата нападающего сборной Казахстана в клубе РПЛ

Обнародована заработная плата форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина в «Роторе», в который он перешел из «Астаны».

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По данным телеграм-канала «Мутко против», в месяц он будет получать почти полтора миллиона рублей без учета премий и надбавок.

Также отмечается, что контракт с волгоградцами он подписал до 30 июня. В российский клуб также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.

29-летний Щеткин играл за «Астану» с 2015 года, в составе которой выступал в групповой стадии Лиги чемпионов. Всего же в футболке столичного клуба провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.