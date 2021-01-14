Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13:45 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучена зарплата нападающего сборной Казахстана в клубе РПЛ

Также есть информация о сроках его контракта.

Наверх

Обнародована заработная плата форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина в «Роторе», в который он перешел из «Астаны».

Во время загрузки произошла ошибка.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

По данным телеграм-канала «Мутко против», в месяц он будет получать почти полтора миллиона рублей без учета премий и надбавок.

Также отмечается, что контракт с волгоградцами он подписал до 30 июня. В российский клуб также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.

29-летний Щеткин играл за «Астану» с 2015 года, в составе которой выступал в групповой стадии Лиги чемпионов. Всего же в футболке столичного клуба провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
Плющенко о вызове на дуэль: Готов постучать вызвавшему по голове
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь