Озвучена зарплата нападающего сборной Казахстана в клубе РПЛ
Также есть информация о сроках его контракта.
Также есть информация о сроках его контракта.
Обнародована заработная плата форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина в «Роторе», в который он перешел из «Астаны».
По данным
Также отмечается, что контракт с волгоградцами он подписал до 30 июня. В российский клуб также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Дмитрий Шомко.
29-летний Щеткин играл за «Астану» с 2015 года, в составе которой выступал в групповой стадии Лиги чемпионов. Всего же в футболке столичного клуба провел 101 матч, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.
«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.