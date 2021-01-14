Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

ФК «Краснодар» расстался с самым преданным игроком в истории клуба

Андрей Синицын был в команде с 2012 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с голкипером Андреем Синицыным. Вратарь пришел в команду в июле 2012-го, спустя четыре года после создания клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Соглашение Синицына с «Краснодаром» было рассчитано до конца нынешнего сезона. Однако стороны расторгли его по обоюдному согласию сторон.

За восемь лет Андрей Синицын 103 раза выходил на поле в футболке «Краснодар». В 33 играх он оставлял ворота на замке. Пока неизвестно, где голкипер продолжит карьеру.

Андрей Синицын был самым опытным игроком в «Краснодаре». Он выступал за клуб восемь лет. Его ближайший преследователь, Юрий Газинский, пришел в команду в 2013 году.

Дмитрий РАЗУМЕЦ

Читайте также
 ЕСПЧ признал Крым российским «де-факто»
В Брюсселе мигранты подожгли полицейский участок из мести за гибель собрата
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
Плющенко о вызове на дуэль: Готов постучать вызвавшему по голове
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь