ФК «Краснодар» расстался с самым преданным игроком в истории клуба

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с голкипером Андреем Синицыным. Вратарь пришел в команду в июле 2012-го, спустя четыре года после создания клуба.

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Соглашение Синицына с «Краснодаром» было рассчитано до конца нынешнего сезона. Однако стороны расторгли его по обоюдному согласию сторон.

За восемь лет Андрей Синицын 103 раза выходил на поле в футболке «Краснодар». В 33 играх он оставлял ворота на замке. Пока неизвестно, где голкипер продолжит карьеру.

Андрей Синицын был самым опытным игроком в «Краснодаре». Он выступал за клуб восемь лет. Его ближайший преследователь, Юрий Газинский, пришел в команду в 2013 году.