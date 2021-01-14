Не стало легенды «Ротора»: в Волгограде умер Александр Никитин

Печальное известие пришло сегодня, 14 января 2021 года: в Волгограде скончался Александр Никитин — легенда волгоградского «Ротора». Он не дожил до своего юбилея всего пару недель — 4 февраля 2021-го ему должно было исполниться 60 лет.
Причину смерти не называют, но в последние годы Александр Борисович часто болел.
Напомним, что Александра Никитина
Завершив спортивную карьеру, Никитин с футболом не расстался. Он навсегда остался частью «Ротора». Работал в клубе, а в свободное время даже выступал на играх ветеранских команд «Ротора» и «Трактора».
Невосполнимая утрата…
Вечная память!