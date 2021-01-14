Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
13:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Не стало легенды «Ротора»: в Волгограде умер Александр Никитин

Экс-футболист скончался на 60-м году жизни.

Наверх

Печальное известие пришло сегодня, 14 января 2021 года: в Волгограде скончался Александр Никитин — легенда волгоградского «Ротора». Он не дожил до своего юбилея всего пару недель — 4 февраля 2021-го ему должно было исполниться 60 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причину смерти не называют, но в последние годы Александр Борисович часто болел.

Напомним, что Александра Никитина по-праву считали легендарным футболистом. Он в начале своей футбольной карьеры выступал и за Волжский ФК «Торпедо», и за СКА в Ростове-на-Дону, и даже успел поиграть в Финляндии. Но большого успеха добился именно с волгоградским «Ротором». Никитин долгое время был капитаном сине-голубых В общей сложности он сыграл за «Ротор» более 300 матчей и забил более 100 голов. В 1993-м году в составе «Ротора» завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу.

Завершив спортивную карьеру, Никитин с футболом не расстался. Он навсегда остался частью «Ротора». Работал в клубе, а в свободное время даже выступал на играх ветеранских команд «Ротора» и «Трактора».

В декабре 2012 года награжден почетным званием «Легенда волгоградского футбола». А в 2016-м его назначили послом на ЧМ-2018 по футболу в Волгограде.

Невосполнимая утрата…

Вечная память!

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 ЕСПЧ признал Крым российским «де-факто»
В Брюсселе мигранты подожгли полицейский участок из мести за гибель собрата
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
Плющенко о вызове на дуэль: Готов постучать вызвавшему по голове
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь