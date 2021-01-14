Не стало легенды «Ротора»: в Волгограде умер Александр Никитин

Печальное известие пришло сегодня, 14 января 2021 года: в Волгограде скончался Александр Никитин — легенда волгоградского «Ротора». Он не дожил до своего юбилея всего пару недель — 4 февраля 2021-го ему должно было исполниться 60 лет.

Причину смерти не называют, но в последние годы Александр Борисович часто болел.

Напомним, что Александра Никитина по-праву считали легендарным футболистом. Он в начале своей футбольной карьеры выступал и за Волжский ФК «Торпедо», и за СКА в Ростове-на-Дону, и даже успел поиграть в Финляндии. Но большого успеха добился именно с волгоградским «Ротором». Никитин долгое время был капитаном сине-голубых В общей сложности он сыграл за «Ротор» более 300 матчей и забил более 100 голов. В 1993-м году в составе «Ротора» завоевал серебряные медали чемпионата России по футболу.

Завершив спортивную карьеру, Никитин с футболом не расстался. Он навсегда остался частью «Ротора». Работал в клубе, а в свободное время даже выступал на играх ветеранских команд «Ротора» и «Трактора».

В декабре 2012 года награжден почетным званием «Легенда волгоградского футбола». А в 2016-м его назначили послом на ЧМ-2018 по футболу в Волгограде.

Невосполнимая утрата…

Вечная память!