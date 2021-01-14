Самый нелепый трансфер Цорна. Баду ушел из «Спартака», не сыграв ни минуты в РПЛ

«Спартак» попрощался с одним из самых загадочных своих легионеров — Малькольмом Баду. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов. По его словам, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Баду уходит из «Спартака», так и не сыграв ни одного матча в РПЛ. Его приобретение летом 2019-го изначально вызывало вопросы, а теперь стало окончательно понятно, что Леонид Федун просто выбросил 75 тыс. евро. Именно такую сумму, по данным Transfermarkt.ru, московский клуб заплатил «Вольфсбургу».

Что вообще мог дать «Спартаку» немец с ганскими корнями? Ответ на этот вопрос нужно искать в интервью бывшего генерального директора клуба Томаса Цорна и экс-главного тренера красно-белых Олега Кононова, при которых и состоялся трансфер Малькольма.

«Баду перешел в “Спартак” почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с “Вольфсбургом”. Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъемных самому игроку. Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался в молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в её составе в чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе “Спартака” в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах», — говорил Цорн пресс-службе «Спартака» после оформления трансфера.

Никаких содержательных комментариев главного тренера по Баду вообще не было. Зато Федун, как и ранее Цорн, подтверждал, что «парень Кононову нравится». Малькольм должен был стать «альтернативой для Николая Рассказова и Андрея Ещенко». Первого из конкурентов немца уже нет в «Спартаке», а второй сыграл в нынешнем сезоне РПЛ менее 200 минут.

Что представляет собой Баду, осталось загадкой для широкого круга болельщиков. В первой части сезона-2019/2020 Малькольм семь раз попадал в заявку «Спартака» на матчи РПЛ, но ни разу не вышел на поле. После этого тренеры первой команды вспоминали о нём только на сборах. Игру Баду видели лишь те, кто следил за матчами фарм-клуба красно-белых в ФНЛ. Во втором по уровню российском дивизионе Малькольм за полтора года провёл 24 игры на позициях защитника и полузащитника. В августе 2020-го забил свой единственный гол в ворота «Иртыша». Впрочем, в нынешнем сезоне ФНЛ Баду по рейтингу InStat входит в топ-5 лучших игроков «Спартака-2». У него, например, неплохая статистика обводок: 3,2 обыгрыша при 5,3 попыток дриблинга за 90 минут.

Однако Малькольм уже превратился в человека-мема. В соцсетях появлялись смешные видео с участием Баду, где он то по мячу попасть не может, то от укола кричит.

Естественно, и сегодняшний уход Баду из «Спартака» не остался не замеченным интернет-юмористами. Они прощаются с «легендой».

Баду признавался, что его немного задевают насмешки, и обещал — вы меня ещё увидите! Что ж, если это случится, то явно не в нашем чемпионате. Самое яркое воспоминание о Малькольме в России: история о том, как в разгар пандемии коронавируса Баду, Андреа Романьоли и Николоз Кутателадзе пересекли границу с Финляндией на велосипедах.