Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
13.01
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
15.01
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
15.01
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
15.01
Монпелье
Монако
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
22:06 (мск), источник: Матч ТВ

Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за коронавируса

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетит в пятницу 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает наш корреспондент Алексей Петров, причиной этому служит положительный тест на коронавирус.

Напомним, в среду все игроки и тренеры «Зенита» сдали тесты перед выездом на первый сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае.

Полное медицинское тестирование команда пройдет на месте.

Отметим, что в рамках этого сбора коллектив Сергея Семака 21 января сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января — с «Уралом».

 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Нелепый трансфер: Баду ушел из «Спартака», не сыграв ни минуты
Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном
Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум в Оберхофе
Овечкина ждет трудный сезон. Его дивизион — бассейн с пираньями
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке Кубка IBU
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь