Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за коронавируса
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетит в пятницу 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не полетит в пятницу 15 января на первый зимний сбор с петербургской командой в Дубай.
Как сообщает наш корреспондент Алексей Петров, причиной этому служит положительный тест на коронавирус.
Напомним, в среду все игроки и тренеры «Зенита» сдали тесты перед выездом на первый сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае.
Полное медицинское тестирование команда пройдет на месте.
Отметим, что в рамках этого сбора коллектив Сергея Семака 21 января сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января — с «Уралом».