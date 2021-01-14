Дзюба не полетит на первый сбор «Зенита» из-за коронавируса

Как сообщает наш корреспондент Алексей Петров, причиной этому служит положительный тест на коронавирус.

Напомним, в среду все игроки и тренеры «Зенита» сдали тесты перед выездом на первый сбор, который продлится с 15 по 27 января в Дубае.

Полное медицинское тестирование команда пройдет на месте.