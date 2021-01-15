Защитник ЦСКА Фукс вновь получил травму и пропустит несколько месяцев
Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс вновь получил травму и выбыл на несколько месяцев, сообщает Metaratings.
Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс вновь получил травму и выбыл на несколько месяцев, сообщает Metaratings.
Напомним, Фукс уже получал травму в этом сезоне. Он травмировался в матче 6-го тура Российской
В нынешнем сезоне чемпионата России Фукс принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.
21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.
Предсезонный сбор команды начнётся 17 января.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.