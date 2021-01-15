Защитник ЦСКА Фукс вновь получил травму и пропустит несколько месяцев

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Напомним, Фукс уже получал травму в этом сезоне. Он травмировался в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:0). У футболиста было выявлено повреждение мягких тканей правого бедра.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фукс принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

21-летний Фукс является воспитанником «Интернасьонала». Футболист перешёл в ЦСКА 25 августа 2020 года. Сумма трансфера составила € 8 млн. Бразилец подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года.

Предсезонный сбор команды начнётся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после гостевой победы в матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.

По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». Второе место занимает ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.