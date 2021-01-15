«Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за 1 млн евро

По данным источника, Урунов временно может быть переведен в «Спартак-2», где освободилась вакансия легионера — красно-белые расторгли контракт с защитником Малколмом Баду.

Напомним, «Спартак» приобрел Урунова у «Уфы» в августе 2020 года примерно за ту же сумму, которую уфимцы сейчас готовы заплатить — около 1 млн евро. Проблемой для «Уфы» может стать зарплата 20-летнего футболиста — примерно 600 тыс. евро в год.

В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» 8 матчей в РПЛ и получил две желтые карточки. Также на его счету 1 матч и 1 гол в Кубке России. Контракт хавбека с красно-белыми действует до лета 2025 года.