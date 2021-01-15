«Зенит» отправился на сбор без Дзюбы и Лунева
В пятницу «Зенит» вылетел из
В пятницу «Зенит» вылетел из
В ОАЭ вызваны 27 футболистов:
Вратари:
Михаил Кержаков.
Александр Васютин.
Даниил Одоевский.
Давид Бязров.
Защитники:
Вячеслав Караваев.
Деян Ловрен.
Ярослав Ракицкий.
Дуглас Сантос.
Данила Прохин.
Дмитрий Чистяков.
Данил Круговой.
Юрий Жирков.
Данила Хотулев.
Полузащитники:
Малком.
Вильмар Барриос.
Магомед Оздоев.
Леон Мусаев.
Вендел.
Далер Кузяев.
Андрей Мостовой.
Даниил Шамкин.
Александр Ерохин.
Алексей Сутормин.
Нападающие:
Сердар Азмун.
Себастьян Дриусси.
Станислав Крапухин.
Кирилл Щетинин.
Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не полетели вместе с командой в ОАЭ
Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).
(Гоша Чернов).