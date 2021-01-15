«Зенит» отправился на сбор без Дзюбы и Лунева

Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не полетели вместе с командой в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они приедут на «Газпром"-тренировочные сборы позже.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).