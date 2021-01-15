Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
14.01
Арсенал
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
16.01
Болонья
Верона
Все события
Фоторепортажи
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился на сбор без Дзюбы и Лунева

В пятницу «Зенит» вылетел из Санкт-Петербурга в Дубай на первый тренировочный сбор 2021 года.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В ОАЭ вызваны 27 футболистов:

Вратари:

Михаил Кержаков.

Александр Васютин.

Даниил Одоевский.

Давид Бязров.

Защитники:

Вячеслав Караваев.

Деян Ловрен.

Ярослав Ракицкий.

Дуглас Сантос.

Данила Прохин.

Дмитрий Чистяков.

Данил Круговой.

Юрий Жирков.

Данила Хотулев.

Полузащитники:

Малком.

Вильмар Барриос.

Магомед Оздоев.

Леон Мусаев.

Вендел.

Далер Кузяев.

Андрей Мостовой.

Даниил Шамкин.

Александр Ерохин.

Алексей Сутормин.

Нападающие:

Сердар Азмун.

Себастьян Дриусси.

Станислав Крапухин.

Кирилл Щетинин.

Форвард Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не полетели вместе с командой в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они приедут на «Газпром"-тренировочные сборы позже.

Добавим, что первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).

(Гоша Чернов).

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Овечкин удивляет в 35 лет. Он помог «Вашингтону» открыть сезон
Почти от своих ворот. Первый русский гол сезона НХЛ (видео)
Капризов ворвался в НХЛ. У него победный гол и две передачи
Римское дерби и суперматч в Англии: Топ ставок дня
«Локомотив» объявил о договоренности по трансферу игрока «Бордо»
Пилот «Камаз-мастер» впервые стал победителем «Дакара»
«Спартак» запросил весь текст решения по дисквалификации Тедеско
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь