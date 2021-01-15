«Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации Тедеско. Клуб может подать апелляцию

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

По итогам матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) КДК принял решение о трехматчевой дисквалификации Тедеско «за оскорбительный жест в отношении соперников».

Скорее всего, «Спартак» попытается сократить дисквалификацию до двух матчей, подав соответствующую бумагу в апелляционный комитет, либо вообще отменить решение, чтобы Тедеско начал руководить командой с первого весеннего тура РПЛ.

Напомним, что после матча с «Сочи» «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что тренер «Сочи» Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев при этом раскритиковал Тедеско за агрессию после матча в подтрибунном помещении.