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12:34 (мск), источник: Sport24

«Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации Тедеско. Клуб может подать апелляцию

«Спартак» запросил полный текст решения КДК РФС по дисквалификации главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщает РБ Спорт.

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Источник: РИА "Новости"
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По итогам матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) КДК принял решение о трехматчевой дисквалификации Тедеско «за оскорбительный жест в отношении соперников».

Скорее всего, «Спартак» попытается сократить дисквалификацию до двух матчей, подав соответствующую бумагу в апелляционный комитет, либо вообще отменить решение, чтобы Тедеско начал руководить командой с первого весеннего тура РПЛ.

Напомним, что после матча с «Сочи» «Спартак» выступил с заявлением, в котором сообщил, что тренер «Сочи» Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Отмечалось, что, в частности, Бородин указал на иную национальность Тедеско и призвал его покинуть Россию. Сам Бородин отрицает эти обвинения.

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев при этом раскритиковал Тедеско за агрессию после матча в подтрибунном помещении.

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Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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