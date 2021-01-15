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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о договорённости по трансферу защитника «Бордо» Пабло

«Локомотив» на своём официальном сайте объявил о договорённости по переходу защитника «Бордо» Пабло.

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Сегодня, 15 января, 29-летний бразильский футболист пройдёт в Барселоне медицинский осмотр для «железнодорожников». Если обследование завершится успешно, московский клуб заключит с ним контракт на 3,5 года.

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Пабло также интересен московскому «Динамо».

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.

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