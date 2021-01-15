Футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на YouTube

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, ММА-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

После этого президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.