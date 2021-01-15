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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на YouTube

При попытке перейти на клубный канал на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также недоступно ни одно из опубликованных на канале видео.

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Источник: РИА "Новости"

10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения из-за «нарушений прав человека». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat, ММА-промоушен Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».

После этого президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.

«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда набрала 26 очков в 19 матчах.

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