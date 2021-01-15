Футбольный клуб «Ахмат» заблокировали на YouTube
При попытке перейти на клубный канал на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также недоступно ни одно из опубликованных на канале видео.
При попытке перейти на клубный канал на YouTube появляется сообщение «эта страница недоступна». Также недоступно ни одно из опубликованных на канале видео.
10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения
После этого президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов заявил, что санкции не коснутся работы команды, так как они не пользуются услугами американских банков. Он посчитал, что США продемонстрировали свою слабость.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российской