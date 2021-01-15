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14:26 (мск), источник: ТАСС

Минниханов доволен работой главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Татарстана Рустам Минниханов доволен тем, как работает в качестве главного тренера футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий. Об этом он рассказал ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

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Источник: РИА "Новости"

Слуцкий пришел в «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством «Рубин» занял 10-е место в Тинькофф — Российской премьер-лиге сезона-2019/20. После 19-го тура нынешнего сезона команда занимает девятое место, имея столько же очков (28), сколько и идущий восьмым «Локомотив».

«Я доволен тем, как Слуцкий работает в “Рубине”. Он системный, достойный человек, — сказал Минниханов. — Наверное, сразу все получиться не может, но ничего страшного. Доверие к Слуцкому есть, и я не сомневаюсь, что “Рубин” скоро снова будет успешным клубом».

Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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