Минниханов доволен работой главного тренера ФК «Рубин» Слуцкого

Слуцкий пришел в «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством «Рубин» занял 10-е место в Тинькофф — Российской премьер-лиге сезона-2019/20. После 19-го тура нынешнего сезона команда занимает девятое место, имея столько же очков (28), сколько и идущий восьмым «Локомотив».

«Я доволен тем, как Слуцкий работает в “Рубине”. Он системный, достойный человек, — сказал Минниханов. — Наверное, сразу все получиться не может, но ничего страшного. Доверие к Слуцкому есть, и я не сомневаюсь, что “Рубин” скоро снова будет успешным клубом».