Источник: Федотов выступил против приглашения Яя Туре в «Сочи» и может покинуть команду
По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя
По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, который является его клиентом, на пост главы селекции «Сочи», утверждает «Чемпионат».
По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя
«Сочи» после 19 туров в нынешнем сезоне российской