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16:53 (мск), источник: Sport24

Источник: Федотов выступил против приглашения Яя Туре в «Сочи» и может покинуть команду

По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя все-таки придет в клуб.

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Источник: Sport24

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, который является его клиентом, на пост главы селекции «Сочи», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя все-таки придет в клуб.

«Сочи» после 19 туров в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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