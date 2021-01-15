Источник: Федотов выступил против приглашения Яя Туре в «Сочи» и может покинуть команду

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, который является его клиентом, на пост главы селекции «Сочи», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если Яя все-таки придет в клуб.