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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ему за 50!»: главный тренер «Ростова» Карпин показал свою физическую форму

Наставник донской команды тренируется вместе с игроками.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Ростов» приступил к первым тренировкам в солнечной Испании. На запад команда отправилась готовиться к предстоящему возобновлению российского чемпионата. Сборы проходят на специализированной базе, где игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба пробудут до 18 февраля.

Клуб держит болельщиков в курсе ситуации на сборах: сейчас стали появляться фотографии с первых тренировок. Команда почти в полном составе. В холодной России остался только Данил Глебов, который получил травму в период новогоднего отпуска.

Интересно, что вместе с футболистами тренируется и главный тренер Валерий Карпин. Наставник разминается наравне с молодыми спортсменами. На официальных страницах клуба появилось видео, подтверждающее, что Карпин — в отличной физической форме. Болельщики восхитились подготовкой тренера.

— Так ему же за 50! Пойду хоть пару раз отожмусь… — сетует подписчик.

— Георгич в отличной форме! Так держать! — написала девушка-фанат.

Стоит отметить, что в этом году Валерию Георгиевичу исполнится 52 года. В сети показали и японского игрока Кенто Хащимото, появления которого фанаты долго ждали. Он несколько месяцев не выходил на поле, так как получил серьезную травму. Также на сборы поехал Павел Мамаев, который перенес операцию.

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