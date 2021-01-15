«Ему за 50!»: главный тренер «Ростова» Карпин показал свою физическую форму

Футбольный клуб «Ростов» приступил к первым тренировкам в солнечной Испании. На запад команда отправилась готовиться к предстоящему возобновлению российского чемпионата. Сборы проходят на специализированной базе, где игроки, тренеры и обслуживающий персонал клуба пробудут до 18 февраля.

Клуб держит болельщиков в курсе ситуации на сборах: сейчас стали появляться фотографии с первых тренировок. Команда почти в полном составе. В холодной России остался только Данил Глебов, который получил травму в период новогоднего отпуска.

Интересно, что вместе с футболистами тренируется и главный тренер Валерий Карпин. Наставник разминается наравне с молодыми спортсменами. На официальных страницах клуба появилось видео, подтверждающее, что Карпин — в отличной физической форме. Болельщики восхитились подготовкой тренера.

— Так ему же за 50! Пойду хоть пару раз отожмусь… — сетует подписчик.

— Георгич в отличной форме! Так держать! — написала девушка-фанат.