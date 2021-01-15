Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете, о чём голкипер сообщил в своём «инстаграме».
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев успешно защитил магистерскую диссертацию в Губкинском университете, о чём голкипер сообщил в своём «инстаграме».
«Сегодня успешно прошла защита магистерской диссертации в
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь провёл 25 матчей, пропустил 25 голов и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде он провёл 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из