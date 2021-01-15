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17:07 (мск), источник: ТАСС

Трое судей отстранены от работы на матчах РПЛ

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, работавшие на матчах Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), отстранены от обслуживания игр на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

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«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, — сказал Хачатурянц. — Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR (системой видеоассистента рефери — прим. ТАСС). Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова (в начале ноября 2020 года арбитры были отстранены от работы в РПЛ по итогам матчей чемпионата России “Краснодар” — “Рубин” и “Краснодар” — “Спартак” — прим. ТАСС), судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров».

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Также руководитель судейского комитета РФС отметил, что к работе вернется ассистент судьи Владислав Назаров. В 29-м туре чемпионата России сезона-2019/20 в матче «Спартак» — «Ахмат» (3:0) помощник судьи в одном из эпизодов зафиксировал офсайд у Самюэля Жиго и сделал жест рукой, выразив удовлетворение решением VAR, который поддержал его вердикт и то взятие ворот было отменено. «Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен — человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», — отметил собеседник агентства.

Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене в нынешнем году состоятся 20—22 февраля — в эти дни пройдут игры 1/8 финала Бетсити — Кубка России. Сезон в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) возобновится 26 февраля.

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