Трое судей отстранены от работы на матчах РПЛ

«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, — сказал Хачатурянц. — Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей премьер-лиги, но со звездочкой, пока они не получат лицензию для работы с VAR (системой видеоассистента рефери — прим. ТАСС). Остальные, включая Михаила Вилкова и Владислава Безбородова (в начале ноября 2020 года арбитры были отстранены от работы в РПЛ по итогам матчей чемпионата России “Краснодар” — “Рубин” и “Краснодар” — “Спартак” — прим. ТАСС), судить будут. В общей сложности на матчах РПЛ будут судить 20 арбитров».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e5f27d42267b90bce0e3" data-vnd="e5f27d42267b90bce0e3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e5f27d42267b90bce0e3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Также руководитель судейского комитета РФС отметил, что к работе вернется ассистент судьи Владислав Назаров. В 29-м туре чемпионата России сезона-2019/20 в матче «Спартак» — «Ахмат» (3:0) помощник судьи в одном из эпизодов зафиксировал офсайд у Самюэля Жиго и сделал жест рукой, выразив удовлетворение решением VAR, который поддержал его вердикт и то взятие ворот было отменено. «Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен — человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», — отметил собеседник агентства.