Трое судей отстранены от работы на матчах РПЛ
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, работавшие на матчах Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Судьи Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, работавшие на матчах Тинькофф — Российской
«Трое арбитров пока покинули судейство в РПЛ на неопределенный срок — это Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин, — сказал Хачатурянц. — Трое молодых судей Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков включены в список судей
Также руководитель судейского комитета РФС отметил, что к работе вернется ассистент судьи Владислав Назаров. В 29-м туре чемпионата России сезона-2019/20 в матче «Спартак» — «Ахмат» (3:0) помощник судьи в одном из эпизодов зафиксировал офсайд у Самюэля Жиго и сделал жест рукой, выразив удовлетворение решением VAR, который поддержал его вердикт и то взятие ворот было отменено. «Муссировались слухи по поводу ассистента судьи Назарова, который показал излишние эмоции. Он возвращен — человек давно уже осознал свою ошибку. К нему нет никаких вопросов», — отметил собеседник агентства.
Первые официальные матчи российских клубов на внутренней арене в нынешнем году состоятся