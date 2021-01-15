Бывший футболист «Ювентуса» отказался выступать в РПЛ

Хорватский форвард отверг несколько предложений со стороны российских клубов. По словам Скиры, видеть Манджукича в своих рядах хотели «Локомотив», ЦСКА и «Спартак». Хорват рассчитывает перейти в итальянский «Милан».

В июле Манджукич расторг контракт с катарским «Аль-Духаилем». В составе клуба он провел пять матчей и не отметился результативными действиями. С 2015 по 2019-й хорватский нападающий защищал цвета туринского «Ювентуса».