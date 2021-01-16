«Пушка страшная!» Куда пропал один из героев Евро-2008 Денис Колодин

На Евро-2008 Денис Колодин поражал всех своим ударом. С лёгкой руки комментатора Черданцева к нему приклеилось прозвище «Пушка страшная». Звучит неплохо, хотя сам Денис не любит, когда его так называют.

После бронзового чемпионата Европы Колодина звал «Аякс», но не сложилось. А закончив карьеру, Денис буквально исчез с радаров. Вспоминаем, каким игроком был Колодин и рассказываем, чем он занимается сейчас.

Начало карьеры. «Олимпия» Слуцкого, «Уралан» и «Крылья Советов»

Родной для Колодина Камышин в начале 1990-х прославился на всю Россию благодаря своему «Текстильщику». Команда под руководством Сергея Павлова сенсационно заняла 4-е место в чемпионате страны и вышла в еврокубки. Небольшой город на берегу Волги жил футболом. Денису, по его собственным признаниям, «выбирать было не из чего». «А что ещё делать? В футбол поиграли — и на Волгу: поплавать, порыбачить. Хотя и рыбы-то почти не было. Бывало такое, что удочку закинешь — а там только маленькие пескарики», — вспоминал Колодин.

В 12 лет Колодина заметили в областном центре. Волгоградская «Олимпия» собирала перспективных ребят по всему региону. Схема привычная: пригласили на просмотр, позвали съездить на турнир, да и уговорили остаться. А главным тренером той команды был Леонид Слуцкий. Он Колодина «полюбил» сразу. «Слуцкий меня постоянно лупил, — признался однажды Денис. — Если плохо играю — значит, в перерыве получу от него “леща”. Потом выходил на второй тайм и забивал».

Изначально Колодин играл ближе к атаке. В защиту его поставил как раз Слуцкий, причём от безысходности: в какой-то момент сломались все игроки обороны, и Денису пришлось осваивать непривычную позицию. Хотя Леонид Викторович всегда внушал Колодину, что он универсал и «может заткнуть любую дыру».

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В 2002 году, по совету всё того же Слуцкого, Денис отправился в «Уралан». Молодого специалиста туда пригласили работать с дублем. Первую команду возглавлял, что символично, Сергей Павлов. В элистинском клубе Денис и открыл свой талант в пробитии штрафных. «Играли с “Зенитом”, счет был 1:1, — вспоминал Колодин в интервью “СЭ”. — Назначили штрафной, до ворот метров 30. И вдруг Малафеев говорит своим: мол, уберите стенку. А я стою в центре поля с Кержаковым, которого мне сказали держать персонально. И вдруг слышу: “Денис! Иди сюда! Бей!” Я разбегаюсь с того самого места, где стоял, бью и забиваю. Честно, сам не ожидал! До этого я в “Уралане” штрафные вообще не бил».

Карьера перспективного игрока пошла в гору. Андрей Чернышов пригласил Дениса в молодёжную сборную России, где он провёл 12 матчей. В 2004 году Колодин перебрался в «Крылья Советов». К тому времени «Уралан» уже вылетел из РФПЛ. Денис, в свою очередь, занял вместе с самарцами третье место в чемпионате России (сезон-2004). Тогда же Георгий Ярцев вызвал Колодина в первую сборную страны.

Переход в «Динамо» и бомбардирские подвиги. В сезоне-2007 он забил 9 мячей — больше, чем Титов, Данни и Веллитон

В 2005 году Колодин пополнил московское «Динамо». Поначалу молодому защитнику пришлось тяжело. «Тогда были все эти перипетии с португальцами. В “Динамо” почти не играл. В сборную вызывали, но там я просто сидел на трибуне. Ездил как болельщик с командой», — признался он в 2009 году еженедельнику «Футбол». Интервью, кстати, брал у Дениса начинающий журналист Юрий Дудь.

«Динамо» середины нулевых представляло собой дикую смесь из легионеров и россиян, причём как молодых, так и опытных. Периодически в коллективе вспыхивали конфликты. По словам Колодина, футболисты часто ругались между собой. Даже до драк доходило на тренировках.

Денис закрепился в основе «Динамо» в сезоне-2006. В сборной, правда, он чаще всего оставался на скамейке запасных. А в 2007 году Колодин выдал свой лучший сезон, если говорить о результативности: в 27 матчах чемпионата России наколотил 9 мячей! Большая часть — с пенальти, но и результативные штрафные тоже попадались.

В итоговом списке бомбардиров Денис оказался пятым в общей сложности и самым результативным из защитников. Ближайший преследователь — Сергей Скобляков из «Томи» — забил 4 мяча. Егор Титов (7 голов), Данни (5) и Веллитон (4) настреляли меньше защитника Колодина.

Бронза на Евро-2008 и интерес со стороны европейских клубов

Звёздный час Колодина пробил на чемпионате Европы 2008 года. Да, на самом турнире Колодин не забил, но чужих вратарей своими залпами попугал. Особенно в четвертьфинале с голландцами. Не забывал Денис и про свои прямые обязанности: после разгрома от Испании в первом матче (1:4) наша сборная пропустила всего один мяч в трёх играх. В каждой из встреч Колодин играл «от звонка до звонка». На второй матч с испанцами в полуфинале Денис уже не вышел — перебрал жёлтых карточек. Может, и поэтому так крупно уступили.

По окончании турнира интерес к Колодину проявляли европейские клубы. «Меня ван Бастен в “Аякс” звал. Ещё в “Гамбург” приглашали. Не пошёл потому, что мне и в “Динамо” было хорошо. Языка я не знал, боялся переезжать. Здесь ты дома, всё хорошо. Зачем что-то менять?», — объяснял Денис в интервью «Матч ТВ». Также Колодин признался, что немного жалеет о том, что не попробовал свои силы в более классном чемпионате. «Надо было учить английский в школе», — подытожил он.

Травмы, игровой спад и завершение карьеры

После Евро-2008 Дениса, как назло, одолели травмы. В квалификации к ЧМ-2010 сборная России обошлась без динамовского блондина. «Травма Колодина, конечно, потеря для нас, — говорил Гус Хиддинк перед началом отбора к мундиалю. — Он показал отличную работу в последних матчах за сборную».

Долгое время Денис боролся со своими «болячками». Проблемы со здоровьем сказались на качестве игры: постепенно Колодин стал играть всё меньше и вернуться на прежний уровень уже не смог. Больше всего пострадал голеностоп (перелом, разрыв связок). Операции, длительное восстановление, возвращение в строй, рецидив — и всё по новой.

В январе 2012 года Денис покинул «Динамо» и на правах аренды перебрался в «Ростов». Позже он играл за нижегородскую «Волгу» и «Сокол». Дважды Колодин подолгу оставался без клуба. Так, например, в июле 2015 года Денис ушёл из «Сокола» и лишь в марте 2016-го пополнил ряды казахстанского «Алтая». Там Колодин и завершил игровую карьеру в 2017 году.

Чем сейчас занимается Денис Колодин

Завершив активные выступления, Денис заявил: «Хочу тренировать детей в футбольной школе». Его услышали — и в 2017 году пригласили в СДЮСШОР «Химки». У Дениса даже тренерская лицензия имеется — категории А. При этом особого желания работать со взрослыми у него не было. «Сначала нужно опыта набраться. А людей, которые фишки расставляют, везде хватает», — сказал он порталу Sportbox.

Тем не менее, Колодину всё-таки довелось потренировать футболистов постарше. Правда, пока только любителей. В 2019—2020 годах он вместе с бывшим одноклубником Русланом Пименовым руководил командой ЛФЛ «Рома». За неё даже блогеры играли. В соцсетях особо известен Роман Калинченков (Romaroy). По этому поводу Колодин однажды пошутил: «Кокориным интересуется “Рома”? Я как раз тренер “Ромы”. Будет неплохо, если он к нам придёт».

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Мы связались с Денисом и узнали, что нового в его жизни.

— Ну зачем про меня писать? — скромничал Колодин поначалу. — Про меня, наверное, все забыли уже.

— Поэтому и пишем, чтоб не забывали.



— Недавно у вас был день рождения. Как отметили?

— С друзьями, в Дубае. С самыми близкими.



— Воронин и Самедов были?

— Андрей улетал на сборы с «Динамо», а Самедов в этот день как раз подписывал контракт с «Локомотивом». Вроде селекцией будет заниматься. Из футболистов был только Руслан Пименов. Скромно отметили, возраст уже не тот (смеётся).



— Ваш день рождения выпадает на старт межсезонья. Приходилось праздновать на сборах?

— Частенько. Везде по-разному бывало. Чаще всего — проснулся, поздравили — и на тренировку. Вечером — торт в ресторане. Свечи задул — и всё.



— Воронин рассказывал, что ваша компания знакома с Александром Овечкиным. Как часто общаетесь с ним? Насколько хорошо он разбирается в футболе?

— Я с ним не так часто общаюсь, как Андрей. Собирались пару раз вместе. В хоккее он, думаю, разбирается всё-таки лучше.

— Вы гостили у него в США. Овечкин с ответным визитом не заезжал?

— Ко мне — нет. К Воронину заезжал, вместе сидели у него.



— До сих пор работаете в СДЮСШОР «Химок»?

— Да, всё там же. Тренирую 2011 год.



— На футбол часто ходите?

— Одно время вообще не ходил, потом начал потихоньку. На «Динамо» в основном хожу. На хоккейное, кстати, тоже.



— По-прежнему болеете за «Динамо»?

— Не то чтобы болею, но переживаю, конечно. Начали сезон хорошо, потом смена тренера была. На эмоциях пару матчей взяли. Команда пока «домашняя», нужно теперь учиться брать очки на выезде.



— Что скажете о необычном тренерском опыте в «Роме»?

— Взрослым не нужно лишний раз что-то объяснять. В команде были детские тренеры из других клубов. Двое, например, из «Чертаново». Что им рассказывать — они сами всё знают. Они «переключались», становились футболистами, подсказывали другим.



— Сами часто выходите на поле, за ветеранов бегаете?

— Играю, но очень редко — колено «рассыпалось». Особо даже не бегаю. Собирались с друзьями в основном. Пару раз звали играть за ветеранов «Динамо». Против «Спартака» недавно играли, у них в манеже.



— Для защитника вы достаточно много забивали. Какой гол считаете лучшим в карьере?

— (После долгой паузы). Наверное, в ворота «Ростова», ножницами. Попасть надо было, корпус положить правильно.



— Часто напоминают про «пушку страшную»?

— Ну, пушка и пушка. Страшная, конечно — особо не красавец был (смеётся). Но сейчас уже не так часто узнают на улице. Прошло моё время.



— Какие планы на 2021 год?

— Работать, двигаться вперёд, постепенно расти как тренер.



— Только в тренерстве себя видите?

— Да я сначала и не думал становиться тренером! Год ничего не делал, потом решил попробовать. Интересно стало. Футболист — сложная профессия. Тяжело найти себя по окончании карьеры.