Валерий Оганесян стал президентом «Тамбова»
Собранием членов ассоциации «Тамбова» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна.
Собранием членов ассоциации «Тамбова» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна.
В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу команды, сообщает
Ранее
«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.