Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Челси
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Специя
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Ним
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Герта
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Верона
10
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
23
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Оганесян стал президентом «Тамбова»

Собранием членов ассоциации «Тамбова» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Оганесян готов вложить в «Тамбов» 140 миллионов рублей.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу на последнем месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками. Клуб испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплате перед футболистами.

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Россиянки со штрафным кругом стали четвертыми в эстафете
«Зенит» в Дубае: без Дзюбы и Лунева, в окружении верблюдов
У Мозякина — 500 передач в КХЛ! Он помог «Магнитке» победить
Новый русский пилот Формулы-1: Меня ненавидят больше всех
«Спартак» заключил контракт с голландским полузащитником
В IIHF назвали проведение ЧМ в Белоруссии невыполнимой задачей
«Доминировали, пока были силы». ЦСКА влетел «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь