Валерий Оганесян стал президентом «Тамбова»

В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Оганесян готов вложить в «Тамбов» 140 миллионов рублей.