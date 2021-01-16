«Зенит» в Дубае: без Дзюбы и Лунева, в окружении верблюдов

Долгожданный сбор

22 февраля 2020 года «Зенит» вернулся со сборов в Турции. Затем грянула пандемия, футбол сначала встал на паузу, а после этого командам пришлось играть в изматывающем графике целых полгода. Без сборов и внятной подготовки к рестарту.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак за это время не раз указывал на проблемы скомканного года. Между сезонами у сине-бело-голубых была мизерная пауза в 13 дней, за которые даже отдохнуть нормально нельзя.

После победы над «Спартаком» «Зенит» наконец-то ушел в отпуск, а 15 января собрался в Дубае. На первый полноценный сбор за 11 месяцев.

Тесты для всех

Коронавирусное время влияет в том числе на подготовку команд к возобновлению сезона. «Зенит» отказался от прохождения медосмотра непосредственно перед вылетом и поступил иначе: команда пройдет обязательные процедуры после возвращения в Санкт-Петербург. Это сделано для того, чтобы футболисты не урезали отпуск ради возвращения в Россию. Легионерам очень сложно добраться до Питера в условиях ограничений рейсов, да и многие российские футболисты отдыхали зимой за рубежом и прибыли сразу в Дубай. Многие из них — еще до того, как чартерный рейс «Зенита» прилетел в Эмираты.

Чемпионы России отправились в Дубай в пятницу в 10 утра. Сразу после посадки вся команда и тренерский штаб в аэропорту прошли тестирование вместе со всеми пассажирами. Сейчас в Дубае туристов мало, но очередь все равно есть. И команде пришлось ждать минут 10−15, пока в импровизированном медицинском центре у лент для выдачи багажа «Зенит» сдаст тесты. К счастью, результаты были готовы быстро, так что длительный карантин не потребовался.

Без Дзюбы и Лунева. На старте — без Азмуна

Если все прилетевшие сдали отрицательные тесты, то вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба еще в России подхватили коронавирус, из-за чего не прилетели в Дубай. Семак позже назвал маловероятным их приезд на первый сбор.

Кроме того, старт пропустил и Сердар Азмун. Но у него со здоровьем все в порядке. Дело в сложных ирано-эмиратских отношениях, которые повлияли на выдачу визы для форварда «Зенита». Иран — на другом берегу Персидского залива, но ждать Азмуна пришлось дольше остальных. Вероятно, он присоединится к команде в воскресенье.

Всего в числе вызванных на первый сбор 27 человек, и среди них есть те, кто широкому кругу болельщиков не знаком: 18-летний защитник Данила Хотулев, 17-летний вратарь Давид Бязров и 18-летний форвард Кирилл Щетинин.

Прибыло в Дубай и руководство «Зенита» — генеральный директор Александр Медведев и спортивный директор Хавьер Рибалта присутствуют на всех тренировках и постоянно что-то обсуждают.

Две тренировки

Вообще, «Зенит» планировал провести первую тренировку еще вечером в пятницу, но из-за долгого перелета, прохождения тестирования, ожидания багажа и пробок штаб решил все отменить. Поэтому первая тренировка в 2021 году прошла уже сегодня утром. Ничего необычного: футболисты разделились на четыре группы, бегали, растягивались.

Вечером наблюдать за футболистами было гораздо интереснее. Да и им самим — тренироваться. Работа с мячом всегда веселее унылой беготни кругами, а сейчас, кажется, игроки были особенно заведены. Не удивлюсь, если кто-то из них вообще впервые увидел мяч в 2021 году.

Первый гол за Мостовым

Сперва команда устроила массовый тоннель всем именинникам последних недель, а затем разделилась на три группы и стала играть в традиционную «собачку». Особенно жестокой игра была там, где были южноамериканские легионеры, Ловрен, Тимощук и Щетинин: все боролись за каждый мяч и даже спорили. Никто не хотел прыгать просто так.

«Зенит» тренируется на частном поле, где есть не только футбольные поля, но и настоящие верблюды. И прямо посреди вечерней тренировки за оградой поля показалось целое стадо с пастухом на белом внедорожнике.

В конце тренировки футболисты поделились для проведения короткой двусторонки. Играли не все, но, например, место правого защитника «белых» занял Анюков. И он же во втором тайме забил гол, только его не засчитали: секундой ранее прозвучал свисток за фол в штрафной. Пенальти реализовал Мостовой, и «белые» победили со счетом 1:0.