Агент сообщил о смерти экс-футболиста ЦСКА и молодежной сборной России

По его словам, 39-летний игрок скончался сегодня, в ответ на вопрос о причинах смерти Сафонов написал: «Не проснулся и все».

Родин в ЦСКА начинал карьеру, но сыграл за первую команду армейцев только семь матчей. Впоследствии он выступал в составе «Кубани», «Кристалла», «Металлург-Кузбасса», «Видного», «Анжи», «Сокола» и «Спортакадемклуба».