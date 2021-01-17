Футболисты сборной Казахстана провели первую тренировку за клуб РПЛ
Сборы проходят за рубежом.
Сборы проходят за рубежом.
Футбольный клуб «Ротор» из российской
УТС продлится до 26-го числа.
Новыми игроками команды в зимнее межсезонье стали казахстанские сборники Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко и белорусский полузащитник Иван Маевский, которые ранее выступали за «Астану».
Второй УТС пройдет с 30 января по 11 февраля, а заключительный этап подготовки к возобновлению сезона будет проходить с 15 по 24 февраля.
«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.