Футболисты сборной Казахстана провели первую тренировку за клуб РПЛ

Футбольный клуб «Ротор» из российской премьер-лиги провел первую тренировку на сборах в Турции, сообщает пресс-служба волгоградцев.

УТС продлится до 26-го числа.

Новыми игроками команды в зимнее межсезонье стали казахстанские сборники Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко и белорусский полузащитник Иван Маевский, которые ранее выступали за «Астану».

Второй УТС пройдет с 30 января по 11 февраля, а заключительный этап подготовки к возобновлению сезона будет проходить с 15 по 24 февраля.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ehH1MaFjZAg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.