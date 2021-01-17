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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана провели первую тренировку за клуб РПЛ

Сборы проходят за рубежом.

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Футбольный клуб «Ротор» из российской премьер-лиги провел первую тренировку на сборах в Турции, сообщает пресс-служба волгоградцев.

УТС продлится до 26-го числа.

Новыми игроками команды в зимнее межсезонье стали казахстанские сборники Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко и белорусский полузащитник Иван Маевский, которые ранее выступали за «Астану».

Второй УТС пройдет с 30 января по 11 февраля, а заключительный этап подготовки к возобновлению сезона будет проходить с 15 по 24 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ротор» занимает 13-е место из 16 после 19 туров в РПЛ, набрав 14 очков.

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