Появились новые подробности о переходе защитника сборной Казахстана в клуб российской премьер-лиги
В КПЛ он поиграл за разные команды.
В КПЛ он поиграл за разные команды.
Футболист сборной Казахстана Сергей Малый перейдет в клуб российской
Отмечается, что защитник близок к соглашению с «Уфой». На следующей неделе он должен присоединиться к команде из Башкортостана, если стороны обо всем договорятся.
«Уфа» ушла на перерыв на предпоследнем, 15-м месте, набрав 13 очков после 19 игр.
30-летний Малый забил два гола и отдал один ассист в 11 матчах за «Тобол» в сезоне 2020 года, по итогам которого костанайский клуб занял второе место и отобрался в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.
В чемпионате Казахстана игрок также играл за «Ордабасы», «Иртыш», «Астану» и «Шахтер».