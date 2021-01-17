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12:53 (мск), источник: Vesti.kz

Появились новые подробности о переходе защитника сборной Казахстана в клуб российской премьер-лиги

В КПЛ он поиграл за разные команды.

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Футболист сборной Казахстана Сергей Малый перейдет в клуб российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет на своей странице в Instagram.

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Отмечается, что защитник близок к соглашению с «Уфой». На следующей неделе он должен присоединиться к команде из Башкортостана, если стороны обо всем договорятся.

«Уфа» ушла на перерыв на предпоследнем, 15-м месте, набрав 13 очков после 19 игр.

30-летний Малый забил два гола и отдал один ассист в 11 матчах за «Тобол» в сезоне 2020 года, по итогам которого костанайский клуб занял второе место и отобрался в Лигу конференций — новый турнир УЕФА.

В чемпионате Казахстана игрок также играл за «Ордабасы», «Иртыш», «Астану» и «Шахтер».

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