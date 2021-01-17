ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе.

Красно-синие отправились в Испанию сегодня, 17 января. Армейцы проведут в Кампоаморе два сбора, которые завершатся 19 февраля.

Ранее пресс-служба красно-синих сообщила, что полузащитник Кристиян Бистрович не полетит на сборы с командой из-за переговоров по переходу в другой клуб на правах аренды.