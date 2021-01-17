ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе
ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе.
ЦСКА объявил состав команды на зимние сборы в Кампоаморе.
Состав ЦСКА на зимние сборы:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.
Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.
Ранее