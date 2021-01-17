«Ротор» арендовал хавбека португальского «Насьонала»

«Рад присоединиться к команде. Мне нравится то, что я увидел здесь за эти два дня. Коллектив очень дружный. Все парни вместе и помогают друг другу — это главный фактор доя достижения результата. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде», — заявил Арабидзе.