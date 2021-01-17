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17:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» арендовал хавбека португальского «Насьонала»

Полузащитник «Насьоналя» Гиорги Арабидзе перешел в «Ротор».

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Источник: Спорт-Экспресс
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Клуб из Волгограда арендовал футболиста до конца сезона, сообщает сайт команды.

«Рад присоединиться к команде. Мне нравится то, что я увидел здесь за эти два дня. Коллектив очень дружный. Все парни вместе и помогают друг другу — это главный фактор доя достижения результата. Со своей стороны я постараюсь сделать все, чтобы помочь команде», — заявил Арабидзе.

Полузащитник с 2015 по 2018 год выступал за донецкий «Шахтер», после чего перешел в «Насьонал». В текущем сезоне 22-летний грузин не смог попасть в заявку команды и занимался индивидуально на протяжении последнего полугода.

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