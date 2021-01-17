«Спартак» захотел вернуть заподозренного в поножовщине голландца

По его словам, переговоры с амстердамским «Аяксом», которому принадлежит игрок, уже идут. Стороны находятся в контакте.

Промес был арестован 13 декабря и отпущен через три дня. Игрок остается в числе подозреваемых в деле о поножовщине и нападении на родственника во время семейной вечеринки.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 21 матч во всех турнирах. Игрок забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.