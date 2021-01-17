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19:33 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» сыграл вничью с сербским клубом «Бачка Топола»

«Арсенал» в рамках подготовки ко второй части сезона провел товарищеский матч. Соперником канониров стал сербский клуб «Бачка Топола». Обе команды готовятся в Турции.

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Источник: Sport24

Встреча состоялась в Белеке и завершилась вничью (0:0). После 19 туров «Бачка Топола» занимает 8‑е место в турнирной таблице чемпионата Сербии, который возобновится 6 февраля.

Следующим соперником «Арсенала» станет «Нови Пазар». Встреча запланирована на 23 января.

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