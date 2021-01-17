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20:15 (мск), источник: Sport24

«Динамо» уступило «Леху» в товарищеском матче

Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от польского «Леха» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

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Источник: Sport24

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Познани. Оба мяча российская команда пропустила в первом тайме. «Динамо» провело игру двумя разными составами.

«Динамо» будет тренироваться в Белеке до 22 января. В предпоследний день бело-голубые проведут спарринг с еще одним представителем чемпионата Польши — клубом «Ракув».

Контрольный матч

«Динамо» (Москва) — «Лех» (Познань) — 0:2.

Голы: Шимчак, 21 (0:1); Шимчак, 26 (0:2).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Карапузов (Кутицкий, 46), Ордец (Евгеньев, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Москвичев (Варела, 46), Фомин (Шиманьски, 46), Каборе (Моро, 46), Грулев (Липовой, 46), Терехов (Захарян, 46), Лесовой (Игбун, 46), Комличенко (Тюкавин, 46).

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