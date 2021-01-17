«Динамо» уступило «Леху» в товарищеском матче
Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от польского «Леха» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.
Футболисты московского «Динамо» потерпели поражение от польского «Леха» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Познани. Оба мяча российская команда пропустила в первом тайме. «Динамо» провело игру двумя разными составами.
«Динамо» будет тренироваться в Белеке до 22 января. В предпоследний день
Контрольный матч
«Динамо» (Москва) — «Лех» (Познань) — 0:2.
Голы: Шимчак, 21 (0:1); Шимчак, 26 (0:2).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Карапузов (Кутицкий, 46), Ордец (Евгеньев, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Москвичев (Варела, 46), Фомин (Шиманьски, 46), Каборе (Моро, 46), Грулев (Липовой, 46), Терехов (Захарян, 46), Лесовой (Игбун, 46), Комличенко (Тюкавин, 46).