Клуб РПЛ решил подписать форварда «Астаны». Известны детали трансфера
Но у сделки есть несколько возможных препятствий.
Но у сделки есть несколько возможных препятствий.
Нападающий «Астаны» Пиерос Сотириу может сменить клуб нынешней зимой, в услугах игрока заинтересован тульский «Арсенал», представитель российской
Сотириу входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Астаны», и клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость. «Арсенал» ведет поиск форварда с начала нынешнего сезона и предметно заинтересован в услугах представителя сборной Кипра. Туляки рассматривают вариант аренды игрока «Астаны», но с обязательным правом выкупа, в столичном клубе нацелены на полноценный переход уже в нынешний трансферный период. При этом важное значение имеют личные условия, Сотириу не готов идти на понижение зарплаты, по этой причине он не стал рассматривать некоторые варианты из европейских клубов.
Напомним, что киприот перебрался в «Астану» в прошлом году из датского «Копенгагена». В КПЛ-2020 форвард провел 14 матчей и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро. Его контракт с «Астаной» действует до конца декабря 2022 года.