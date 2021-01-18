Клуб РПЛ решил подписать форварда «Астаны». Известны детали трансфера

Сотириу входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Астаны», и клуб намерен разгрузить зарплатную ведомость. «Арсенал» ведет поиск форварда с начала нынешнего сезона и предметно заинтересован в услугах представителя сборной Кипра. Туляки рассматривают вариант аренды игрока «Астаны», но с обязательным правом выкупа, в столичном клубе нацелены на полноценный переход уже в нынешний трансферный период. При этом важное значение имеют личные условия, Сотириу не готов идти на понижение зарплаты, по этой причине он не стал рассматривать некоторые варианты из европейских клубов.