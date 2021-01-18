РПЛ предложили сократить
«Рейтинг Букмекеров» сообщил, что в распоряжении редакции находятся документы, где описаны варианты возможного реформирования Российской
«Рейтинг Букмекеров» сообщил, что в распоряжении редакции находятся документы, где описаны варианты возможного реформирования Российской
Как следует из одного из вариантов, лигу предлагается сократить до 12 клубов.
Подразумевается, что команды проведут регулярный чемпионат в два круга, после чего разобьются на две группы по шесть клубов, участники которых сыграют между собой. Клубы первой группы определят участников еврокубков, вторая же шестерка выявит кандидатов на понижение в классе.
Также рассматривается вариант проведения регулярного чемпионата из 12 клубов с последующим
В нынешнем виде РПЛ насчитывает 16 участников. Команды играют два круга. Участники еврокубков определяются в ходе регулярного чемпионата.