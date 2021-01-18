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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

РПЛ предложили сократить

«Рейтинг Букмекеров» сообщил, что в распоряжении редакции находятся документы, где описаны варианты возможного реформирования Российской премьер-лиги (РПЛ). Полная версия статьи доступна на сайте издания.

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Как следует из одного из вариантов, лигу предлагается сократить до 12 клубов.

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Подразумевается, что команды проведут регулярный чемпионат в два круга, после чего разобьются на две группы по шесть клубов, участники которых сыграют между собой. Клубы первой группы определят участников еврокубков, вторая же шестерка выявит кандидатов на понижение в классе.

Также рассматривается вариант проведения регулярного чемпионата из 12 клубов с последующим плей-офф для лучших восьми команд. Отмечается, что реформы направлены на увеличение числа высококонкурентных матчей.

В нынешнем виде РПЛ насчитывает 16 участников. Команды играют два круга. Участники еврокубков определяются в ходе регулярного чемпионата.

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