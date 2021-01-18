РПЛ предложили сократить

Как следует из одного из вариантов, лигу предлагается сократить до 12 клубов.

Подразумевается, что команды проведут регулярный чемпионат в два круга, после чего разобьются на две группы по шесть клубов, участники которых сыграют между собой. Клубы первой группы определят участников еврокубков, вторая же шестерка выявит кандидатов на понижение в классе.