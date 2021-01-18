Футболист Айртон вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

«Спартак» 14 января отправился в ОАЭ на сборы. 15 января команда под руководством главного тренера Доменико Тедеско провела в Дубае первую тренировку в 2021 году. Айртон и чешский полузащитник Алекс Крал не занимались с командой, но работали по индивидуальной программе.

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«Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Крал продолжает заниматься индивидуально», — сообщили в команде.

В клубе не стали уточнять сроки возвращения чешского футболиста к тренировкам с командой.

Первый товарищеский матч на сборах запланирован у красно-белых на 30 января, соперником станет узбекистанский «Пахтакор». Первую официальную игру в новом году спартаковцы проведут в период с 20 по 22 февраля, в этом промежуток состоится матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России против московского «Динамо».