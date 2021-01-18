Футболист Айртон вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бразильский защитник московского «Спартака» Лукас Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бразильский защитник московского «Спартака» Лукас Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в
«Спартак» 14 января отправился в ОАЭ на сборы. 15 января команда под руководством главного тренера Доменико Тедеско провела в Дубае первую тренировку в 2021 году. Айртон и чешский полузащитник Алекс Крал не занимались с командой, но работали по индивидуальной программе.
«Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Крал продолжает заниматься индивидуально», — сообщили в команде.
В клубе не стали уточнять сроки возвращения чешского футболиста к тренировкам с командой.
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