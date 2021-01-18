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17:12 (мск), источник: ТАСС

Футболист Айртон вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бразильский защитник московского «Спартака» Лукас Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» 14 января отправился в ОАЭ на сборы. 15 января команда под руководством главного тренера Доменико Тедеско провела в Дубае первую тренировку в 2021 году. Айртон и чешский полузащитник Алекс Крал не занимались с командой, но работали по индивидуальной программе.

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«Айртон вернулся к тренировкам в общей группе. Крал продолжает заниматься индивидуально», — сообщили в команде.

В клубе не стали уточнять сроки возвращения чешского футболиста к тренировкам с командой.

Первый товарищеский матч на сборах запланирован у красно-белых на 30 января, соперником станет узбекистанский «Пахтакор». Первую официальную игру в новом году спартаковцы проведут в период с 20 по 22 февраля, в этом промежуток состоится матч 1/8 финала Бетсити — Кубка России против московского «Динамо».

В Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков, отставание от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» составляет шесть очков. В 20-м туре красно-белые 28 февраля в Москве на «Открытие-Арене» сыграют с казанским «Рубином». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

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