Футболисты сборной Казахстана прошли «коридор новичков» в клубе чемпионата России
Они проходят сборы вместе со своей новой командой.
Они проходят сборы вместе со своей новой командой.
Футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин прошли в «Роторе» так называемую церемонию посвящения, которая традиционно устраивается в футбольных клубах для только что подписанных футболистов, сообщают Vesti.kz.
Бывших игроков «Астаны», находящихся вместе с волгоградской командой на сборах у Турции, во время тренировки пропустили через «коридор новичков». Также с ними был
Напомним, что «Ротор» готовится к возобновлению сезона. В российской