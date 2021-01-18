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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана прошли «коридор новичков» в клубе чемпионата России

Они проходят сборы вместе со своей новой командой.

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Футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко и Алексей Щеткин прошли в «Роторе» так называемую церемонию посвящения, которая традиционно устраивается в футбольных клубах для только что подписанных футболистов, сообщают Vesti.kz.

Бывших игроков «Астаны», находящихся вместе с волгоградской командой на сборах у Турции, во время тренировки пропустили через «коридор новичков». Также с ними был экс-полузащитник столичного клуба белорус Иван Маевский.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Ротор» готовится к возобновлению сезона. В российской премьер-лиге волгоградский клуб занимает 13-е место из 16 после 19 туров, набрав 14 очков.

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