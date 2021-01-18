Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17.01
Аталанта
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17.01
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
40
Футбол. Зарубежный
17.01
Интер
Ювентус
20
Футбол. Зарубежный
17.01
Лион
Метц
01
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
19:15 (мск), источник: ТАСС

РПЛ рассматривает изменение формата, в том числе сокращение числа команд до 12

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает изменение формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12. Об этом ТАСС сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ, — сказал Прядкин. — Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, — “12+12”. Это возможный, но далеко не единственный вариант, о котором, к слову, я высказался в недавнем интервью Sports.ru».

 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею
Ласицкене высказалась против использования «Катюши» вместо гимна
Фазель прокомментировал перенос ЧМ-2021 по хоккею из Минска
Российские гандболисты одержали вторую победу на чемпионате мира
Определился первый в истории победитель Кубка Диего Марадоны
Спортивный директор «ПСЖ»: Мы не будем умолять Мбаппе и Неймара
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь