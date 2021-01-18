РПЛ рассматривает изменение формата, в том числе сокращение числа команд до 12

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ, — сказал Прядкин. — Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, — “12+12”. Это возможный, но далеко не единственный вариант, о котором, к слову, я высказался в недавнем интервью Sports.ru».