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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Зенит» интересуется полузащитником «Стяуа»

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман попал в сферу интересов «Зенита», утверждает Fotospor.

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Источник: Instagram

Российская команда значатся среди клубов, которые следят за 22-летним румыном. Также на него претендуют «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта и «Шеффилд Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Мана 17 забитых мячей и 7 результативных передач в 17 играх за «Стяуа». Контракт вингера с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.

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