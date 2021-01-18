Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, кто, по его мнению, является главным соперником клуба.
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, кто, по его мнению, является главным соперником клуба.
«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами», — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».
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