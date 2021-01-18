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22:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сутормин назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, кто, по его мнению, является главным соперником клуба.

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Источник: ФК «Зенит»

«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас. В памяти есть такой отрезок, в том году, понятно, что отрыв был больше, но все равно мы весной даже в связи с той ситуацией, которая произошла, хорошо подготовились, выиграли все оставшиеся матчи на пути к чемпионству. Так что в целом, если сейчас мы сделаем все то же самое, будем чемпионами», — цитирует Сутормина официальный сайт «Зенита».

После 19 туров Тинькофф РПЛ сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, обгоняя ближайшего преследователя на 4 очка.

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