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08:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны зарплата футболиста сборной Казахстана в клубе РПЛ и детали контракта

Последние шесть сезонов он выступал за «Астану».

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Стали известны детали контракта защитника сборной Казахстана по футболу Дмитрия Шомко с волгоградским «Ротором», сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала «Мутко против», казахстанец будет получать в российском клубе почти 1,5 миллиона рублей без учета премий.

Команда
Ротор

«Еще один казахстанский игрок “Ротора” получил полуторамилионный контракт. 30-летний бывший защитник “Астаны” Дмитрий Шомко (кстати, из того же клуба пришел и Алексей Щеткин) заключил с волгоградцами договор до конца мая, по которому будет получать 1 миллион 350 тысяч рублей в месяц (без учета премок). Вообще ситуация с контрактами в клубе довольно интересная — практически все легионеры из Грузии и Казахстана по бумагам получают в несколько раз больше российских игроков. При этом многие из них практически не появляются на поле. Про странности с зарплатами Микелтадзе, Кверквелии, Давиташвили, Колесниченко и Кипиани (двое последних хоть и имеют российский паспорт, но так или иначе связаны с Грузией и Казахстаном) мы уже рассказывали. Теперь вот добавились еще двое игроков из казахстанских клубов. К слову, средняя зарплата российских игроков в волгоградском клубе всего 400−500 тысяч рублей. По словам источника, такая разница в выплатах связана с тем, что немалую часть из полученных денег легионерам приходится возвращать», — сообщил канал.

Напомним, в составе «Астаны» уроженец Экибастуза выступал с 2014 года и шесть раз становился чемпионом Казахстана. Также Шомко играл в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В «Ротор» также перешли защищавшие ранее цвета «Астаны» Иван Маевский и Алексей Щеткин.

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