Стали известны зарплата футболиста сборной Казахстана в клубе РПЛ и детали контракта

«Еще один казахстанский игрок “Ротора” получил полуторамилионный контракт. 30-летний бывший защитник “Астаны” Дмитрий Шомко (кстати, из того же клуба пришел и Алексей Щеткин) заключил с волгоградцами договор до конца мая, по которому будет получать 1 миллион 350 тысяч рублей в месяц (без учета премок). Вообще ситуация с контрактами в клубе довольно интересная — практически все легионеры из Грузии и Казахстана по бумагам получают в несколько раз больше российских игроков. При этом многие из них практически не появляются на поле. Про странности с зарплатами Микелтадзе, Кверквелии, Давиташвили, Колесниченко и Кипиани (двое последних хоть и имеют российский паспорт, но так или иначе связаны с Грузией и Казахстаном) мы уже рассказывали. Теперь вот добавились еще двое игроков из казахстанских клубов. К слову, средняя зарплата российских игроков в волгоградском клубе всего 400−500 тысяч рублей. По словам источника, такая разница в выплатах связана с тем, что немалую часть из полученных денег легионерам приходится возвращать», — сообщил канал.