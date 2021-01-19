«Сочи» решил избавиться от казахстанца. Его агент ведет переговоры с клубами КПЛ

Полузащитник «Сочи» и молодежной сборной Казахстана по футболу Акмаль Бахтияров может вернуться в чемпионат Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Сочи

По информации инсайдера Айдына Кожахмета, руководство «Сочи» намерено отдать Бахтиярова в аренду. Причем российский клуб готов взять на себя часть заработной платы футболиста.

«Акмаль остается без игровой практики, и вряд ли ему в ближайшее время доведется стать игроком основного состава. Главный тренер сочинцев использует схему, при которой молодой казахстанец не может проявить свои лучшие качества. Агент футболиста Дмитрий Селюк уже ведет переговоры с клубами КПЛ о переходе Бахтиярова, но пока до конкретики не дошло», — написал источник.

22-летний Бахтияров выступает за «Сочи» с начала 2019 года. В текущем сезоне казахстанец сыграл за российский клуб только один матч. Контракт Бахтиярова с «Сочи» рассчитан до лета 2022 года.