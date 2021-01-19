Шомко пожаловался на «Астану» после перехода в клуб РПЛ
Он обратился с заявлением в КФФ.
Он обратился с заявлением в КФФ.
Бывший защитник «Астаны» Дмитрий Шомко обратился с заявлением в Палату по разрешению споров Федерации футбола, сообщает
Причиной стала месячная задержка заработной платы в столичном клубе.
Отмечается, что шестикратный чемпион задолжал зарплату всей команде, включая тренерский штаб.
Напомним, 30-летний Шомко в этом году будет выступать в российской
О его уходе из «Астаны» стало известно 12 января, он подписал контракт с клубом РПЛ — «Ротором».
В команде из Волгограда футболист сборной Казахстана выбрал 70-й номер.