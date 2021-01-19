Шомко пожаловался на «Астану» после перехода в клуб РПЛ

Бывший защитник «Астаны» Дмитрий Шомко обратился с заявлением в Палату по разрешению споров Федерации футбола, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Астана

Причиной стала месячная задержка заработной платы в столичном клубе.

Отмечается, что шестикратный чемпион задолжал зарплату всей команде, включая тренерский штаб.

Напомним, 30-летний Шомко в этом году будет выступать в российской премьер-лиге.

О его уходе из «Астаны» стало известно 12 января, он подписал контракт с клубом РПЛ — «Ротором».