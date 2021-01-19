Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Хэм Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:00
Вальядолид
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
23:15
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Севилья
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
13:39 (мск), источник: Vesti.kz

Шомко пожаловался на «Астану» после перехода в клуб РПЛ

Он обратился с заявлением в КФФ.

Наверх

Бывший защитник «Астаны» Дмитрий Шомко обратился с заявлением в Палату по разрешению споров Федерации футбола, сообщает Meta-ratings.kz.

Команда
Астана

Причиной стала месячная задержка заработной платы в столичном клубе.

Отмечается, что шестикратный чемпион задолжал зарплату всей команде, включая тренерский штаб.

Напомним, 30-летний Шомко в этом году будет выступать в российской премьер-лиге.

О его уходе из «Астаны» стало известно 12 января, он подписал контракт с клубом РПЛ — «Ротором».

В команде из Волгограда футболист сборной Казахстана выбрал 70-й номер.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
По неспортивному принципу. Белоруссию лишили ЧМ по хоккею
«Милан» подписал контракт с серебряным призером ЧМ-2018
Русский вундеркинд разрывает Америку: Свечников бомбит голами
Зачем в сборную России по биатлону взяли аутсайдеров с 60-х мест
Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора (фото)
Новичок «Монреаля» Романов влюбил в себя канадских болельщиков
30 лучших спортивных товаров до 1000 рублей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь