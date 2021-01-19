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14:38 (мск), источник: ТАСС

В системе «Рубина» создан женский футбольный клуб

ТАСС, 19 января. Футбольный клуб «Рубин» создал женскую команду. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

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«Рубин» будет выступать в суперлиге — чемпионате России среди женщин. Домашним стадионом новой команды планируется заявить «Рубин», где свои матчи проводят мужская молодежная команда и обе команды Юношеской футбольной лиги. Главным тренером команды будет назначена Ольга Васильева, бывший главный тренер команды «Мирас», выступающей в первом дивизионе. Ее помощниками станут Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком, — сказала Васильева. — Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме — днем в новом манеже “Максат”, вечером в манеже Центрального стадиона».

В феврале команду ждет обязательная процедура лицензирования.

Следующий сезон суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.

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