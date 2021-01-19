В системе «Рубина» создан женский футбольный клуб
ТАСС, 19 января. Футбольный клуб «Рубин» создал женскую команду. Об этом сообщает
ТАСС, 19 января. Футбольный клуб «Рубин» создал женскую команду. Об этом сообщает
«Рубин» будет выступать в суперлиге — чемпионате России среди женщин. Домашним стадионом новой команды планируется заявить «Рубин», где свои матчи проводят мужская молодежная команда и обе команды Юношеской футбольной лиги. Главным тренером команды будет назначена Ольга Васильева, бывший главный тренер команды «Мирас», выступающей в первом дивизионе. Ее помощниками станут Илья Ульянин и тренер по физической подготовке Рамзия Низамутдинова.
«Сейчас мы проводим селекционный сбор, до конца которого нам нужно определиться с костяком, — сказала Васильева. — Это будет 20 полевых игроков и три вратаря. Занимаемся в двухразовом режиме — днем в новом манеже “Максат”, вечером в манеже Центрального стадиона».
В феврале команду ждет обязательная процедура лицензирования.
Следующий сезон суперлиги начнется в марте 2021 года. Действующим чемпионом является московский ЦСКА.