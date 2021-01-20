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08:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Спартака» Кокорин может перейти в «Фиорентину»

ТАСС, 20 января. Российский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин может стать игроком итальянской «Фиорентины». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

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По информации источника, Кокорин является приоритетным вариантом для итальянской команды. Также «Фиорентина» рассматривает возможность трансфера бразильца Фелипе Андерсона, который с 2013 по 2018 год выступал за итальянский «Лацио».

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 8 матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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«Фиорентина» после 18 матчей чемпионата Италии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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