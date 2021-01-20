СМИ: Футболист «Спартака» Кокорин может перейти в «Фиорентину»

По информации источника, Кокорин является приоритетным вариантом для итальянской команды. Также «Фиорентина» рассматривает возможность трансфера бразильца Фелипе Андерсона, который с 2013 по 2018 год выступал за итальянский «Лацио».

Кокорину 29 лет, он выступает за «Спартак» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 8 матчей в рамках чемпионата России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.