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13:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист близок к уходу из клуба РПЛ. Агент рассказал о других вариантах

Игрок не поехал на зарубежные сборы.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров может покинуть «Сочи» в ближайшее время, рассказал агент Дмитрий Селюк. Его комментарий приводит Sport24.

Команда
Сочи

«У Бахтиярова есть предложения, он хочет играть. В “Сочи” ему пока не находится места в составе. Сейчас к нему проявляют интерес клубы из России и Казахстана, поэтому не исключено, что Акмаль скоро отправится в аренду в другой клуб», — сказал Селюк.

22-летний Бахтияров перешел в «Сочи» в январе 2019 года. В составе российской команды он провел 11 матчей и результативными действиями не отмечался.

Клуб отправился на сборы в Турцию, Бахтиярова не оказалось в списке приглашенных на УТС игроков.

Ранее хавбек выступал за армянский «Арцах» и родной «Кайрат», который покинул со скандалом летом 2018 года.

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