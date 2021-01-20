Казахстанский футболист близок к уходу из клуба РПЛ. Агент рассказал о других вариантах

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров может покинуть «Сочи» в ближайшее время, рассказал агент Дмитрий Селюк. Его комментарий приводит Sport24.

Команда Сочи

«У Бахтиярова есть предложения, он хочет играть. В “Сочи” ему пока не находится места в составе. Сейчас к нему проявляют интерес клубы из России и Казахстана, поэтому не исключено, что Акмаль скоро отправится в аренду в другой клуб», — сказал Селюк.

22-летний Бахтияров перешел в «Сочи» в январе 2019 года. В составе российской команды он провел 11 матчей и результативными действиями не отмечался.

Клуб отправился на сборы в Турцию, Бахтиярова не оказалось в списке приглашенных на УТС игроков.