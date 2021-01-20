Казахстанский футболист близок к уходу из клуба РПЛ. Агент рассказал о других вариантах
Игрок не поехал на зарубежные сборы.
Игрок не поехал на зарубежные сборы.
Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров может покинуть «Сочи» в ближайшее время, рассказал агент Дмитрий Селюк. Его комментарий приводит Sport24.
«У Бахтиярова есть предложения, он хочет играть. В “Сочи” ему пока не находится места в составе. Сейчас к нему проявляют интерес клубы из России и Казахстана, поэтому не исключено, что Акмаль скоро отправится в аренду в другой клуб», — сказал Селюк.
22-летний Бахтияров перешел в «Сочи» в январе 2019 года. В составе российской команды он провел 11 матчей и результативными действиями не отмечался.
Клуб отправился на сборы в Турцию, Бахтиярова не оказалось в списке приглашенных на УТС игроков.
Ранее хавбек выступал за армянский «Арцах» и родной «Кайрат», который покинул со скандалом летом 2018 года.